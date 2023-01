(Por Pasta de Campeóin/ADNSUR) Martín Villagrán dejó en el camino la derrota ante el “Xeneize”, pero junto a su staff técnico ya trabajan para cambiar el “chip” tras dos derrotas seguidas, pero ubicando la segunda ubicación de una durísima Liga Nacional de Básquet y donde el “Verde” tiene la clasificación al cuadrangular que dirimirá al primer campeón de la temporada 2022-23

“Fue un partido duro, manejamos bien el encuentro en el primer tiempo, pero fue determinante el tercer cuarto, porque venían de anotarnos 33 en los dos primeros cuartos y en el tercero nos anotan 28. Ellos con un 48 por ciento y nosotros con 13, por eso no pudimos bajar la cantidad de puntos y ellos fueron justos ganadores”, indicó en diálogo con Pasta de Campeón.

El técnico comodorense se refirió a Boca como rival del último martes -quien llegaba con tres victorias consecutivas- y dijo que a pesar de que no esté en las primeras posiciones de la Liga Nacional de Básquet afimró que “donde hoy está, no es la real”.

“Son un equipo con jerarquía, ante Gimnasia ellos jugaron creo que como espera su gente y nos ganaron bien” afirmó.

Villagrán lejos de poner excusas, indicó que lo mejor es continuar con la senda del trabajo y que “se aprende más de las derrotas que de las victorias”, haciendo hincapié en el factor emocional durante los encuentros.

“Venimos de tres encuentros donde ante (Ciclista) Olímpico hubo 4 técnicos y dos antideportivas. Con Instituto 2 faltas técnicas y 3 antideportivas, pero contra La Banda pudimos ganar y el segundo no. Ante Boca otra vez, una antideportiva y un técnico, donde esas son ventajas que se dan que el otro equipo aprovecha y debemos aprender de eso”, agregó.

Gimnasia jugará este jueves desde las 19-10 ante Obras Basket un duelo entre los dos equipos que llegan segundos, debajo de Instituto de Córdoba, en la fase regular y Villagrán espera la recuperación ante un rival que será local y buscará hacerse fuerte.

“Hay que corregir errores del juego ante Boca y que no suceda ante Obras. Pero en todas las series nos llevamos un juego, esta es de dos y nos queda un juego. Me preguntaban del balance y es muy bueno. Somos el primer equipo clasificado al Súper 20 y no hay que perder de vista eso”, cerró.