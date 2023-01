Por creerse la muerte con Messi: Una gloria del arco le cantó las cuarenta a Gatti

Las polémicas declaraciones que Hugo Orlando Gatti dejó en el programa español El Chiringuito no pasaron desapercibidas en el ambiente del fútbol y pegó fuerte en el continente sudamericano, donde un referente y gloria del arco salió al cruce, y emitió una contundente respuesta contra el Loco.

Al ser consultado sobre quién fue más importante en la Copa del Mundo si Dibu Martínez o Messi, no dudó en decir que el arquero tuvo más preponderancia en la consagración de la Selección Argentina. De todos modos, luego le pegó un palazo y aseguró que "no agarró una pelota".

Cuando leyó estas declaraciones en Twitter, el ex futbolista de la selección paraguaya contestó a través de redes sociales: “La envidia es el impuesto al éxito. Gatti siempre fue un mediocre arquero que odia a Messi”. Y luego completó: “Messi es el Dios del fútbol mundial”.

En sus argumentos, Gatti destacó que “tapó la pelota fundamental. Ganó los penales”, en referencia a la performance del Dibu en la atajada sobre el final del partido con Francia ante Kolo Muani y su participación en las definiciones contra Les Blues y Países Bajos. “Estamos diciendo quién es el más importante, campeón. No quién es el mejor. ¿Este es argentino, no?”, retrucó el Loco ante los embates del periodista Matías Palacios.

“Yo voy a que el jugador más decisivo fue el arquero. Importante no fue, durante los partidos no agarró una pelota. Si las que iban al arco eran gol, pero cuando tuvo que aparecer, en los momentos finales, apareció”, remarcó el ex River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Boca Juniors. Y luego, añadió: “¿Sabés quién fue el jugador más importante arriba? Di María. Nadie sabe nada. Es el que desborda, el que juega para Messi”.

Para concluir con su análisis, Gatti manifestó: “Yo no lo desmerezco a Messi, digo lo que veo. Para mí no fue fundamental. Fundamental fue el equipo, la unión, que jugaron para él”.