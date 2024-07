Uno por uno: estos son los deportistas que representaron a Comodoro en los Juegos Olímpicos

Una nueva edición de los Juegos Olímpicos se puso en marcha hace pocos días en Francia, en donde centenares de argentinos estarán buscando hacer podio en las diferentes disciplinas que se llevan adelante.

En Pasta de Campeón y ADNSUR te contamos quiénes son los deportistas que representaron a Comodoro Rivadavia en la historia de los Juegos Olímpicos y cómo les fue en cada participación. Nazario Araujo, Juan Díaz, Juan Pablo Maricich, Cristian Becerine y Sergio Romero.

1972 Munich - Nazario Araujo /Atletismo

Nazario Araujo comenzó su vínculo con el atletismo a los 12 años de la mano de su papá que lo acercó al doctor Antonio Popovic, y de a poco se fue destacando hasta ponerse como objetivo llegar a un Juego Olímpico. Su destreza física hizo que pueda lograrlo, y convertirse en el primer atleta de Comodoro Rivadavia y la provincia en lograrlo.

Fue el primer chubutense en participar en un Juego Olímpico. Participó de la prueba de Maratón, se descompensó durante la prueba y no pudo finalizar con el recorrido de 42 kilómetros.

Araujo supo ser campeón nacional en 1.500 y 10.000 metros llanos. Fue animador de las principales pruebas pedestres de su época, representó a la Argentina en numerosas competencias internacionales.

1988 Seúl - Juan Díaz / Boxeo

Fue el segundo chubutense en un Juego Olímpico, se ubicó en el quinto lugar de la categoría Pesado.

Previo a Seúl, Díaz integró selecciones nacionales en eventos sudamericanos y mundiales, más los Juegos Panamericanos de Indianápolis, donde conquistó la medalla de plata. Campeón Argentino en 1993. Finalizó su carrera en 2011 a los 50 años, con un récord de 25-8-1 con 19 nocauts.

El comodorense se radicó en Brasil, más precisamente en San Pablo, donde vive hace décadas y tiene un gimnasio donde enseña boxeo.

1992 Barcelona - Juan Pablo Maricich / Kayak

Fue el tercer deportista chubutense en competir en un Juego Olímpico de verano. Participó de la prueba de Kayak en Barcelona 1992 y fue el primer representante argentino en dicha disciplina. Culminó su participación en el 37mo puesto.

“Ser olímpico es algo que te lo llevás puesto de por vida. Participar en un Juego es algo muy difícil de describir; incluso se me pone la piel de gallina porque tengo grabada la imagen del momento de la competencia. Ese día me dominaba un conjunto de adrenalina y de paz interior por haber estado ahí. No puedo contar lo que sentí, tengo toda la imagen del momento, de cómo me sentía, del aire que se respiraba, de todo”, comentó el comodorense en una entrevista a El Patagónico en el año 2012.

2008 Beijing - Cristian Becerine / Ciclismo BMX

Fue considerado deporte olímpico en el año 2008 y debutó en Beijing ese mismo año en modalidadnde contrarreloj y circuito (race).

Se realizaron dos rondas clasificatorias en modo individual o contrarreloj y en modalidad race. Becerine fue segundo en la primera serie, séptimo en la segunda y segundo en la tercera, con lo cual totalizó 11 puntos y así se ubicó en el segundo lugar del Grupo 4, lo que le alcanzó para entrar en semifinales.

Becerine quedó afuera de la final por un punto, demostrando que estaba en condiciones de pelear por una medalla.

2008 Bejing - Sergio Romero / Fútbol

Se formó como arquero en las divisiones menores de la Comisión de Actividades Infantiles para luego pasar a Racing Club de Avellaneda donde en inicios de 2007 haría su debut como profesional.

Su recorrido lo llevaría a jugar en distintos países como Holanda, Italia, Francia e Inglaterra. En 2008, ganó la medalla de oro con la selección olímpica en los Juegos Olímpicos de Pekín. En las semifinales, donde jugaron contra Brasil, el guardameta Oscar Ustari se lesionó y Romero lo reemplazó el resto del torneo.

Es el arquero con más partidos en la historia de la Selección Nacional Mayor (96).