Macarena, la argentina que estuvo a punto de dejar de nadar y ahora es semifinalista en los Juegos Olímpicos

Macarena Ceballos logró un tiempo de 1:06:89 en su serie y clasificó a las semifinales de los 100 metros pecho femenino (16°), en una gran actuación para el deporte argentino en los Juegos Olímpicos 2024.

Tal vez se trate de la primera gran actuación argentina en los juegos, luego de la frustración del Rugby Seven, que lejos del oro, se debió conformar por el séptimo lugar tras llegar como candidatos.

Y más allá de resultados individuales, como victorias en tenis, fútbol o hockey, la que encabezó Macarena en la mañana argentina del domingo fue el primero destacado a nivel individual.

Cordobesa, de 29 años, ahora irá por las semifinales de los 100 metros pecho de los Juegos Olímpicos.

En el Paris La Defense Arena, finalizó sexta en su heat con un tiempo de 1m06s89 y fue la última en entrar a la siguiente instancia, que disputará a las 21.10 (16.10 de Argentina).

"Lo soñé, lo creía posible. No hice el tiempo, pero estoy en las semifinales. Estoy un poco nerviosa. Lo soñé, lo creí posible", comentó feliz y muy emocionada la nacida en Río Cuarto.

Ceballos venía de frustración en frustración, ya que no fue invitada a los juegos de Río 2016 pese a contar con el tiempo necesario y en 2020, para los Juegos de Tokio, a donde se encaminaba a llegar con un buen desempeño, la postergación por la pandemia la encontró con una lesión.

"Llegué a pensar que no eran para mí. Que no había chances. Pero después pensé, doy todo, dejo todo, si se da bien y si no no debía ser así", había recordado tras aquellas frustraciones.