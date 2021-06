Sin lugar a dudas el 2018 fue el punto de inflexión en la vida de la joven tenista Naomi Osaka cuando se adjudicó el US Open. Apenas tres años después es una de las deportistas más admiradas pero mostró su otro lado y dio que hablar. “He sufrido largos episodios de depresión desde el US Open de 2018 y me ha costado mucho lidiar con eso. Cualquiera que me conozca sabe que soy introvertida, y cualquiera que me haya visto en los torneos se dará cuenta de que a menudo uso auriculares, ya que eso ayuda a calmar mi ansiedad social”, escribió en uno de los fragmentos de la extensa carta que compartió en sus distintos perfiles de redes sociales donde cosechó miles de mensajes de apoyo, entre ellos los del mítico atleta Usain Bolt, el legendario piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton o de la figura de la NBA Kyrie Irving, publicó Infobae. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA