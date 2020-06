En caso de caminar por La Boca, los colores azules y amarillo predominan, con el atenuante que absolutamente todos los habitantes del barrio coinciden en que el Xeneize cuenta con una parcialidad más fervorosa.

Lo mismo ocurre si el paseo se da por Núñez, donde el rojo y blanco son los colores elegidos por excelencia, con el agregado que los oriundos de ahí señalan que los simpatizantes del Millonario son inigualables.

En medio de la puja, apareció un futbolista que vistió las dos camisetas. La mención es para el jugador boliviano Milton Melgar, un mediocampista por derecha de muy buen manejo del balón y amplia dinámica.

"Casi todos dan la misma respuesta, cuando tuvimos una mala racha en Boca y perdimos cinco partidos seguidos, la gente iba y apoyaba más. En River pasé algo parecido y la gente iba menos, no tiene esa constancia que tiene el hincha de Boca, para mí esa es la diferencia. Cuando perdés la gente de Boca apoya más que la de River", aseguró en diálogo con Planeta 947.

Consultado sobre los estadios, el ex futbolista no dudó: "En la cancha de Boca la hinchada está más cerca, se juega con los hinchas en la espalda y eso es algo más motivante. En River no sucede lo mismo, La Bombonera es otra cosa", sintetizó.

Por último, contó cómo fue su traspaso de un gigante a otro: "Fue impensado, se dio de una manera muy rápida. Tuve malestar porque Pastoriza no me quería en Boca, no estaba en sus planes. El Negro Rivero que era mi representante me dijo que iba a hablar con Menotti por River, cenamos una noche con El Flaco y arraglamos todo. Al otro día ya estaba entrenando con mis nuevos compañeros", finalizó.