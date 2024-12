Tras su separación, la mujer de Benedetto tomó una fuerte decisión y lo arruinó con un duro posteo: "Yo no..."

Noelia Pons criticó a Darío Benedetto tras su reciente separación y en medio de los rumores de un nuevo romance con Sabrina Rojas. Tras 15 años, todo indica que la relación finalizó y no de la mejor manera.

El jugador del Querétaro fue visto recientemente en un boliche bailando con una famosa intérprete, y parece que "el destino los volvió a unir" en un restaurante, donde Rojas afirmó que le pidió un autógrafo para su hijo, quien es ferviente seguidor de Boca.

La mujer del futbolista, tras ser consultada varias veces sobre su situación actual, no tuvo problema en contarlo: “Sí, estoy sola. Hay muchísimas preguntas sobre si me separé. Esto lo cuento porque sé que a muchas mujeres les puede hacer bien escucharlo”.

Pons, mamá de Felipe y Helena tomó una drástica decisión al archivar todas las imágenes de su perfil, que cuenta con más de 110 mil seguidores y se dedica exclusivamente a compartir historias. En una de estas publicaciones, lanzó una fuerte acusación contra su ahora ex pareja, generando revuelo entre sus seguidores.

“Ahora (me pide) el “favor” de abrir mi casa para que vengan a buscar algo UN día que estoy sola sin niños porque mi mamá me ayuda. Se pone en la balanza hacerse cargo de la paternidad. Yo no entrego un traje, no cuidan a sus hijos, qué balanza rara”, escribió en su cuenta de Instagram.

En reiteradas oportunidades, la mujer salió a defender al “Pipa” cuando era cuestionado por hinchas de River y otros clubes. Asimismo, salió a respaldarlo cuando su nivel no era el mejor de todos.