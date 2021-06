Según informa Todo Noticias, Tevez terminó muy desgastado y con ganas de no seguir. Incluso, en los últimos meses bajó notablemente su nivel y no fue tan influyente para el equipo como hasta principios de año. El flojo rendimiento del equipo y la relación distante, por no decir tirante, con Juan Román Riquelme y el resto del Consejo, lo tendrían desanimado y con ganas de hacer uso de la cláusula de su contrato que le permite irse por su cuenta después del 30 de junio. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA