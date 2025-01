El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, ha revalidado su título de campeón del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, después de imponerse este domingo en la final al alemán Alexander Zverev (6/3, 7/6 (4) y 6/3). Así alza su segundo trofeo en el certamen oceánico y el tercer grande de su carrera.

El tenista de 23 años no le dio oportunidad al número dos del ranking ATP, que no pudo romper la mala racha de finales perdidas después del US Open (2020) y Roland Garros (2024). Sinner se quedó con el 89 por ciento de los puntos disputados con su primer servicio.

De esta manera, el italiano dejó claro que es el principal representante de la nueva generación de tenistas, consolidándose como el candidato ideal para ocupar el lugar que dejaron las leyendas Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal.

La realidad es una y marca que actualmente Sinner es el mejor jugador del mundo, y por mucho, tal como lo dijo durante la premiación el alemán Alexander Zverev, su víctima en la final.

Es que si bien su gran escollo es el español Carlos Alcaraz, que le ganó las únicas tres veces que se enfrentaron en el 2024, el italiano es muchísimo más regular y por eso lidera muy tranquilo en el ranking.

Con este triunfo, que le mantiene invicto en los últimos 21 partidos, se convierte en el italiano, hombre o mujer, con más títulos de Grand Slam de la historia, desempatando con Nicola Pietrangeli, quien ganó en Roland Garros en 1959 y 1960. Este entorchado se une a sus otros dos ‘grandes’, ambos conquistados en 2024: Australia y el US Open.