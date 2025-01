La CAI de Comodoro aplastó a La Amistad, se consagró campeón patagónico y buscará el ascenso al Federal A

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - La Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia se consagró campeón patagónico del Torneo Regional Amateur 2024/25 al vencer por 4-1 a La Amistad de Cipolletti en la final disputada en el Estadio Municipal de Kilómetro 3.

Yoel Juárez abrió el marcador con un golazo que sorprendió a la parcialidad local. Sin embargo, La Amistad de Cipolletti, que llegaba con ventaja en el global, no pudo mantener la solidez defensiva y terminó cediendo ante el empuje del conjunto comodorense.

Facundo Vilte y Gonzalo Figueroa lograron darle la vuelta al marcador en apenas dos minutos, poniendo a la CAI en ventaja. Más tarde, Valentín Pesse amplió la diferencia para el Azurro.

Cerca del final del partido, el ingresado Federico Reyes sentenció el encuentro con el cuarto gol de la CAI, cerrando así la goleada por 4-1 sobre La Amistad.

El Azurro deberá aguardar por el vencedor de Costa Brava de General Pico (La Pampa) o Ferro de Olavarría para definir el ascenso al Torneo Federal. La final se jugará el próximo 9 de febrero en cancha neutral y con ambas parcialidades.

Síntesis:

CAI 4: Francisco Del Riego; Maximiliano Paredes, Franco Flores, Santiago Chamorro, Nasael Quesada; Matías Ávila, Santiago Vidal, Valentín Pesse; Luis Oyarzo; Gonzalo Figueroa y Facundo Vilte (A). DT: Nicolás Segura - Andrés Silvera.

La Amistad 1: Darío Lara; Javier Solís, Malcolm Giménez, Juan Celaya, Luis Torres; Enzo Díaz (A), Rodrigo Burgos, Erik Mendoza; Kevin Guajardo; Yoel Juárez y Franco Montero (A). DT: Jorge Lencina.

Goles: PT 9’ Yoel Juárez (LA), 18’ Facundo Vilte (C), 20’ Gonzalo Figueroa (C) y 31’ Valentin Pesse (C). ST 42’ Federico Reyes (C).

Árbitro: Joaquín Gil (San Pedro)

Asistentes: Carlos Viglietti y Joaquín Badano.

Incidencias: No hubo

Cambios: CAI: 32’ 18- Lucas Palma por Vilte, 37’ 14- Joaquín Abarzúa por Paredes. La Amistad: ET 14- Juan Castaño por Mendoza y 13’ ST 15- Antonio Santacruz por Torres

Cancha: Estadio Municipal Comodoro