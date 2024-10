Silvio Velo emocionó a todos en la Expo: "Me pone muy contento compartir mi experiencia deportiva y de vida"

El crack de "Los Murciélagos", Silvio Velo, fue otra de las figuras que estuvo en Comodoro Rivadavia para ser parte de la Expo Deportes 2024.

El ex capitán de la Selección Argentina de fútbol para ciegos compartió su experiencia de vida y su trayectoria en la fiesta deportiva que se lleva adelante en el Predio Ferial de la ciudad petrolera.

Sobre su paso en la Expo Deportes, el legendario ex capitán aseguró que "me pone muy contento por compartir mi experiencia deportiva y de vida, dejando un mensaje positivo para toda la gente. Me voy muy contento, fue un recibimiento muy cálido, me lo llevo en el corazón".

El cinco veces mejor jugador del mundo, que ganó todo con el seleccionado de no videntes, hizo hincapié en que "es muy lindo transmitir este mensaje; de que se puede, de que no hay imposibles cuando uno tiene la voluntad de hacerlo o no hay quien te pare. Me manejo en la vida con esa filosofía. Lo que yo quiero lo voy a intentar, por lo menos. Capaz no lo logras, pero hay que intentarlo. Los sueños están para alcanzarlos".

Silvio Velo reveló la importancia de este tipo de iniciativas como la Expo Deportes. "Uno es un abanderado del deporte paralímpico nacional y porque no mundial y estamos siempre atentos para difundir, promocionar y contarle al mundo la importancia que tiene el deporte para las personas con discapacidad" y agregó que "espero que pronto pueda estar dando, en Comodoro, otra charla, es algo maravilloso".