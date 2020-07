En las últimas horas se confirmó que Sergio Hernández seguirá como entrenador en jefe del seleccionado nacional. De esta manera, el bahiense dirigirá su tercer Juego Olímpico.



"Me da mucha felicidad y tranquilidad haber acordado la continuidad hasta Tokio 2021. Era algo que me ilusionaba que suceda y ahora que está de manera oficial lo puedo decir con mucha alegría", comenzó diciendo Oveja.



Respecto a la preparación, Sergio dijo: "El camino a un JJOO tiene algo diferente y más allá que se hayan postergado para el año que viene, la idea sigue siendo siempre la misma, hacer una preparación en Argentina y luego ir a buscar competencia del más alto nivel fuera del país. Tratando de que la preparación sea lo suficientemente buena sin desgastar tanto al equipo, que es lo que siempre buscamos".



"El hecho que se haya atrasado un año poco altera la idea del plantel, los jugadores serán evaluados con la misma idea. Para ver el lado bueno, le dará más experiencia a jugadores más jóvenes por el paso de un año. El parate de la pandemia afecta a todos por igual, no estaremos en desventaja con nadie" concluyó el entrenador argentino.



Por otro lado, Fabián Borro expresó: "Estamos muy contentos de poder seguir el vínculo son Sergio y de esta manera cumplir el ciclo olímpico". Así mismo, el Presidente de la Confederación Argentina de de Básquet manifestó que ya se encuentran trabajando para lo que serán los Juegos Olímpicos de Tokio que se disputarán el año que viene.



Del 25 de julio al 7 de agosto de 2021 serán los días de disputa del básquet masculino en el Saitama Super Arena.