Se presentó el Festival de Boxeo y Kickboxing “Noche de las Promesas” en Comodoro

Este miércoles se realizó la presentación de la velada boxística “Noche de las Promesas”, que será organizada por el promotor Martín Décima y Club de Boxeo Comodoro, con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

El mismo será este viernes 18 de marzo en las instalaciones del Municipal N°1, con una generosa cartelera entre novatos y avezados, con la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo a cargo de Rodolfo Simos y Fabián La Paz.

También habrá combates de kickboxing, con la participación de púgiles de Team Mellado, Team Alvar y Team Antileo, entre otros.

En la presentación de la velada estuvieron presentes Lic. Martín Gurisich (Dir. Gral. Deportes), junto a José Doria (Pte. CBC), Martín Décima (promotor) y el púgil comodorense que debutará profesionalmente, Gustavo Martínez (CBC).

“Venimos trabajando con mi preparador físico Jorge Quintana en doble turno, por la mañana y la tarde. Estamos preparados para competir, es un paso que quería dar hace mucho tiempo, comenzar mi carrera profesional, con todas las ganas y todas las fuerzas. Mi deseo sería llegar a ser campeón latinoamericano de boxeo”, confesó Gustavo Martínez, de Club Boxeo Comodoro.

Por su parte José Doria, presidente de CBC contó: “Es una velada importante para nosotros. Estamos a horas que Gustavo pueda hacer el debut profesional que tanto anhelaba, y detrás de él vienen muchos chicos, hay mucho esfuerzo. Ahora se suma el kickboxing, y vamos a trabajar juntos para que sea una linda fiesta”.

“Es una alegría enorme. En este caso la promoción la hacemos en conjunto con Nicole Alvar, porque vamos a combinar disciplinas, el boxeo con el kickboxing y los equipos de Mellado, Antileo, Dani Alvar. Grandes luchadores, que han dado grandes espectáculos. Esa es la idea, trabajar en conjunto, tirar todos juntos para poder sacar los deportes de contacto, tener resultados y ser parte de las políticas deportivas que se llevan en la ciudad. Contamos siempre con el apoyo del Ente. Es imposible hacerlo sin ese apoyo, para nosotros y el kickboxing. Queremos demostrar que podemos asumir esa responsabilidad, para poder profundizar, lograr mayores recursos y tener mejores resultados”, expresó el promotor Martín Décima, en cuanto a lo organizativo.

En lo deportivo, Décima agregó: “Tendremos la pelea de fondo con boxeadores enormes, cuesta un montón llegar al profesionalismo. Gustavo tiene experiencia y creo que dará un espectáculo buenísimo. La previa amateur tiene a chicos de todos los gimnasios de la ciudad. Estamos entusiasmados, esperamos que el público nos acompañe. Les garantizo que con la cantidad de peleas y calidad de peleadores que hay van a vivir un gran espectáculo, así que los esperamos el viernes en el Municipal N°1”.

Finalmente, el Director General de Deportes Municipal, Lic. Martín Gurisich, señaló: “Estamos viendo que en este tipo de eventos se están sumando otras disciplinas, y eso es muy bueno. Felicito el trabajo que hicieron, con las escuelas de kickboxing. Entendemos que será un éxito, e invitamos a la comunidad a participar. La premisa marcada por el intendente y por Hernán es seguir acompañando, potenciando y fomentando estos eventos”.

La entrada popular cuesta 700$ (setecientos pesos), en tanto que será 1000$ (mil pesos) para el ringside. Las mismas se pueden adquirir el viernes 18 en el Municipal N°1 a partir de las 19:30 o bien en Club de Boxeo Comodoro (Cipriano Alonzo 659).

Velada de boxeo y kickboxing

“Noche de las Promesas”

Cartelera

- Gustavo Martínez (C.B.C) vs. Exequiel Labat (Trelew) - 60 kg

- Fernando Pedraza (C.B.C) vs. Leonardo Ahumada (Caleta Olivia) - 91kg

- Luciano Uribe (Team Vera) vs. Eduardo Vásquez (Trelew) - 91kg

- Carlos Aylan (Esc. Palazzo) vs. Mariano Silvera (C.B.C) - 69 Kg

- Cristian Sintora (Velódromo) vs. Abel Rodríguez (Moure) - 69 Kg

- Bruno Uribe (Velódromo) vs. Mauro Ulloa (Esquel) - 64 Kg

- Nelson Bustamante (Esc. Isidro Quiroga) vs. Darío Huera (Esquel) - 72 Kg

- Erika Vera (Velódromo) vs. Ainara Quiroga (Rio Grande)- 52 Kg

- Aylen Aguirre (Esc. Palazzo) vs. Milagros Gonzales (Esquel) - 53 Kg

- Omar Andrade (Velódromo) vs. Jesús Álvarez (Comodoro) - 64 Kg

- Aldana Andrade (Velódromo) vs. Soledad Lezcano (Rio Grande) - 75 Kg

- Facundo Puertas (Team Alvar) vs. Axel Hernández (Team Mellado) - 69 Kg

- Adrián Avilés (Team Alvar) vs. Leandro Moreno (Team Mellado) - 60 Kg