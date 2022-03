Crearon un equipo infantil hace seis años y ahora sueñan con jugar en el fútbol grande de Comodoro

(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Hay jugadores que están hace 6 años en Comodoro Fútbol Club. Pasaron por las formativas y tienen la ilusión de defender la camiseta de Primera y ellos, junto a padres y dirigentes sienten que está cada vez más cerca.

La institución que comenzó a escribir su historia en febrero del 2016 está a un paso de pertenecer a la Liga de Fútbol oficial de Comodoro Rivadavia, y cruzan los dedos. Esta noche, el presidente del club Nigel Andretta junto al tesorero Julián Petrolito presentarán su proyecto ante los presidentes de los demás clubes en la Liga y dentro unas semanas se levantará la mano para votar.

"Nosotros hace más de un año presentamos una nota y ahora la Liga tendrá la última palabra. Llevamos cuatro años compitiendo con las inferiores bajo el nombre de Ciudadela, y necesitamos que esos chicos puedan jugar bajo el nombre de Comodoro Fútbol Club", le comentó Andretta a Pasta de Campeón.

Se define en la Liga el nuevo formato de campeonato de la A y B del fútbol de Comodoro

La dirigencia de la Liga de Fútbol fue al predio y conoce el trabajo que se viene realizando, pero hay requisitos que se deben cumplir y respetar. "El estatuto dice que se hace por votación, nos dijeron que la dirigencia nos da el visto bueno pero la última palabra la tendrá los clubes. Ahora volvimos a reflotar el tema y ante la decisión de definir los formatos de juego para la temporada 2022 hay que resolver si nos aceptan o no", reconoció el dirigente.

La Liga recibió el pedido de afiliación hace un año, y en ese momento dejó en claro los requisitos mínimos que debe tener una institución para pertenecer. "Lo que nos pidieron es tener la Primera, Reserva, Séptima, Octava, Novena y el plantel de fútbol femenino. También tener una cancha de once, con el cerco perimetral correspondiente y vestuarios", explicó Andretta.

Comodoro: le robaron el televisor mientras jugaba y los hinchas le regalaron uno nuevo

El trabajo silencioso habla por sí solo. Es compromiso con un objetivo que perdure con el paso del tiempo. "Tener todas las categorías es un sacrificio enorme y una responsabilidad muy grande. Nosotros tenemos también futbol infantil, y es algo que viene de hace varios años, es decir lo sostenemos en el tiempo con entrenadores y profes de educación física", destacó.

La cancha de Comodoro FC está ubicada en el barrio Industrial y fue construida a pulmón con la ayuda de padres y jugadores. Cada uno aportó su granito de arena, y no fueron pocos los que agarraron el pincel para dejar todo azul y rojo. "Nuestra cancha esta lista para poder jugar. Tener una cancha de tierra con cerco perimetral con acceso y vestuarios de material a punto de terminar en Comodoro es muchísimo", sentenció Andretta.

La fecha 9 del fútbol de Comodoro tendrá un atrayente duelo en la Zona "A"

Los integrantes del club piensan en positivo, y entienden que solo es cuestión de tiempo. "Para nosotros entrar a la Liga es algo que no puede esperar seis meses, es algo que lo necesitamos desde hace dos años atrás. No hay fecha para esa votación, pero no puede pasar más de dos semanas entiendo", reconoció.

Si no se toma una decisión a corto plazo se corre el riesgo de que cientos de chicos queden a la deriva sin poder jugar de manera oficial. "El pacto con Ciudadela se terminó, y los chicos sueñan con jugar para Comodoro FC, las chicas quieren representar a Comodoro FC y salir en las notas bajo ese nombre", concluyó.