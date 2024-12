Cipolletti ya comenzó a planificar con fuerza la temporada 2025 y, en este marco, la dirigencia oficializó la contratación de Daniel "el Chango" Cravero como nuevo director técnico para el Federal A. Cravero, histórico exdefensor de Lanús, llega a la ciudad para tomar las riendas del equipo en un nuevo desafío para el club rionegrino.

Con una destacada trayectoria dirigiendo en el ascenso, el “Chango” llega tras haber dirigido a Deportivo Mandiyú en el Regional Amateur. Su última experiencia relevante fue en 2021 cuando llevó a Chaco For Ever a la Primera Nacional, logrando el ascenso tras superar a Cipolletti por penales en un dramático partido de eliminación directa.

Si bien la información ya había comenzado una circular en las últimas horas, el club la oficializó este lunes a través de sus cuentas en redes sociales. Este anuncio llega tras la continuidad del arquero Facundo Crespo, figura del equipo, lo que marca el inicio de un nuevo proceso que busca dar forma al plantel para el próximo año.

Busciglio no seguiría en Newbery y podría continuar su carrera en otro club de Comodoro

Con 59 años, Cravero es un entrenador con una vasta experiencia en las categorías de ascenso del fútbol argentino, especialmente en el norte del país. Tras su retiro como futbolista en 2001, comenzó su carrera como entrenador en Chaco For Ever en 2003, equipo en el que se convirtió en una figura clave, logrando el ascenso al Argentino B en 2013. Su carrera lo llevó por diversos clubes, como Sol . de América de Formosa, Güemes de Santiago del Estero, y Central Norte de Salta , y alcanzó el éxito en 2021, cuando consiguió el ascenso con Chaco For Ever a la B Nacional.

Para Cravero, Cipolletti será su primera experiencia en el sur del país, un desafío diferente al de las regiones del norte que dominó durante su carrera.

En su faceta como futbolista, Cravero acumuló 16 años en la primera división , siendo un referente en cada uno de los equipos en los que jugó. Debutó en 1985 con Chaco For Ever, donde fue parte clave del ascenso a la B Nacional en 1988/89. En 1991, dio el salto a Platense, y luego se incorporó a Lanús, donde se consagró campeón de la histórica Copa Conmebol 1996. Su carrera culminó en Gimnasia de Jujuy, siendo uno de los defensores más emblemáticos del fútbol argentino.

El club San Martín involucrado en un caso de violencia en el fútbol femenino: la madre de una jugadora realizó una denuncia

Con información de LMC, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.