(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El pasado fin de semana se registraron algunos incidentes en el partido entre San Martín y CAI que se llevó adelante en Caleta Córdova por los cruces del fútbol femenino. La madre de una jugadora del “Azurro” afirmó que su hija fue golpeada y que se acercó a la comisaría para realizar la denuncia.

Tras estos incidentes, el DT de San Martín Aníbal Velázquez desmintió las acusaciones de Carla, madre de la jugadora del Azurro y comentó que hay una “clara intención de ensuciar al club”.

“Estamos un poco tristes de tener que hablar de estas cosas y no de lo lindo que tiene el deporte. Claramente hay una intención de ensuciarnos, es difícil de expresar el malestar nuestro, que venimos sintiendo hace un tiempo largo, porque todas estas cosas transcurren de una manera rara y diferente”, remarcó

“Nos hicieron contratar policías para un partido y la argumentación de la Liga fue que solo era para los cruces y resulta que solo había para nuestros partidos, nosotros nos sentimos discriminados. Para nosotros es una intención de como nos ven nos tratan. Es triste que tengamos que pagar consecuencias de los actos de las otras personas sabiendo que el que comenzó todo fue el papá del otro equipo a amenazar al árbitro y no nosotros”, remarcó.

“Nos discriminan en general porque somos de barrio. San Martin jamás tuvo antecedentes de violencia, me indigna que salgan a acusarme a mí, pero decidí salir a hablar porque no me gusta que ensucien mi imagen. Jamás tuve un antecedente de violencia, siempre les digo a las chicas que dirijo que ellas me representan a mi dentro de la cancha” comentó Velázquez en diálogo con PDC.

Por otro lado, el DT comentó que “nosotros cuando se iban retirando las chicas de CAI pasó una de largo hasta el banco de suplentes nuestro y revoleó las canilleras, saltaron los celulares de las chicas. La única mujer grande que tenemos es la mamá de todas las chicas. No pueden salir a manchar a la persona más honesta que nosotros tenemos, eso me pareció bajísimo”

“Sentimos que nos discriminan, vemos que como nos ven nos tratan. La persona que comenzó todo fue el profe que quedó a cargo del equipo rival, quiero saber quién es esa persona. No podemos dar ese mensaje, pero él fue el que comenzó todo. Es malísimo. Esto fue un tumulto de gente, no hubo problemas entre jugadoras, eso no sucedió”, finalizó