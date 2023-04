Problemas para Demichelis: Aseguran que una importante figura de River atraviesa "sus últimos meses"

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) River tiene claro sus objetivos y uno de ellos es poder conquistar su quinta Copa Libertadores. Para lograrlo, deberá mantener la base de su actual plantel y sumar algunos refuerzos de jerarquía.

Sin embargo, en las últimas horas Martín Demichelis se topó con una sorpresa que podría llegar a determinante para el ciclo. Se trata de Matías Suárez, quien volvió a sumar minutos, convirtió goles y está volviendo en gran nivel.

Pero más allá de su reciente actualidad, el delantero tendría los días contados en el millonario. El mánager del cordobés, Cristian Colazo, habló con Radio Continental y se refirió a su actualidad pero también al futuro, y a una posible negociación para extender el contrato. "Estamos muy contentos de que vuelva de esta forma. Es el premio al trabajo, el esfuerzo, la perseverancia. Es un ejemplo. Pasó muchas cosas por sus lesiones y siempre vuelve de la mejor forma. Entrena y le mete mucho para poder recuperarse", señaló.

Si bien surgieron rumores sobre un posible retiro a fin de año, su representante aclaró su situación contractual: "En los últimos años le llegaron ofertas, pero siempre dijo que quiere seguir en River. Charlas no hay, pero es por el momento, por todo lo que vino pasando. En algún momento nos sentaremos a charlar, supongo. No sé qué idea tienen los dirigentes de River. Cuando me junte, me dirán. Con Matías no hemos hablado".

El cordobés sufre una sinovitis crónica que le produce que ingrese líquido a su rodilla, que le genera dolor y la incapacidad de competir al máximo nivel: “No lo dijo en ningún momento (sobre retirarse). Ha estado muy triste, pero no lo pensó. Siempre pensó en recuperarse y trabajar”, detalló.

A raíz de estas declaraciones, el periodista Gustavo Yarroch agregó en su canal de YouTube "hay insistencia por parte de Belgrano en tratar de llevarse a mitad de año a Suárez".

El cronista también aseveró que "a esta altura, es casi imposible que le renueven el contrato y estos serían los últimos meses en River", como así también confesó que "por lo que tengo entendido, a Suárez no le desagradería volver a Belgrano. Está muy agradecido al club cordobés".

La realidad indica que el ex Anderlecht recién podría recalar en el Gigante de Alberdi para fin de año, pero como en el Pirata insisten con tenerlo en este mercado de pases que se avecina, Yarroch afirmó que "si los clubes se ponen de acuerdo, podría marcharse en junio".