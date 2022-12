(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Lautaro Martínez presenta una molestia física y genera preocupación en la Selección Argentina de cara al partido de cuartos de final ante Países Bajos.

El representante del delantero reveló que el bahiense "padece un dolor muy fuerte en el tobillo derecho" y que por eso "se está infiltrando para poder jugar".

"Lautaro se viene infiltrando porque está con un dolor muy fuerte en el tobillo", confesó hoy Alejandro Camacho, representante del atacante de Inter, de Italia, consultado por Radio La Red a partir de las escasas prestaciones en el Mundial de Qatar, donde perdió su puesto de centrodelantero titular a manos de Julián Álvarez.

¡Le coparon el palco al Kun! Las leyendas de Argentina alentaron a la Scaloneta en Qatar 2022

El ex Racing es el segundo goleador del ciclo Scaloni con 21 tantos, solo superado por los 28 de Messi, aunque no pasa por su mejor momento: “Lautaro está muy fuerte de la cabeza, pero los goles que le anularon frente a Arabia Saudita fueron muy duros para él”.

El Toro aún no pudo convertir y perdió su lugar en el once inicial. Su posición ahora la ocupa Julián Álvarez, quien fue titular en los últimos dos partidos y metió un gol en cada encuentro, contra Polonia y Australia. Su representante no esquivó la pregunta sobre esta situación y su respuesta entusiasma: “Esa competencia hace que Julián y él se potencien; al contrario de lo que se podría creer, de esta manera se hacen bien el uno al otro”.