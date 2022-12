El día en que un jugador de la "Scaloneta" sorprendió a su primer DT con un costoso regalo

En las últimas horas, se viralizó en las redes sociales una historia del actual goleador de la “Scaloneta” y uno del Mundial de Qatar 2022. la historia sucedió en el pueblo de Calchin. Hablamos de la “Araña” Julián Álvarez, quien le dio un tremendo regalo a uno de sus primeros DT: Rafael Varas.

Fue el entrenador que le puso el apodo de “Araña” porque “cuando era chiquito corría tan rápido que parecía que tenía más de dos pies”, recordó el formador cordobés, que acompañó el crecimiento deportivo de Julián Álvarez desde los 4 años hasta los 13, un par antes de dejar su pueblo e irse a River. Pero siempre volvió, personalmente o a través de obsequios para su querido DT, a quien un día le regaló una camioneta para que pudiera usar en uno de los tres trabajos que tiene.

Ese gesto solidario del goleador conmovió hasta las lágrimas del DT, no solo porque le resolvió un problema laboral (la camioneta utilitaria la necesitaba para uno de sus trabajos, de repartidor) sino porque le dio la certeza de que aquel niño al que había conocido a los 4 años y tanto ayudó, se había convertido en un hombre agradecido.

Julián Álvarez, el goleador solidario

Volvía regularmente al pueblo (ubicado a poco más de 100 kilómetros de Córdoba capital) cuando estaba en River y ahora que se mudó a Manchester. Pero de un modo u otro, la presencia de Julián está entre los casi 3000 habitantes que tiene Calchín.

Aquel regalo de la camioneta fue hace dos años, cuando Julián supo a través de su papá que el DT de su infancia necesitaba un vehículo más grande para hacer el trabajo con el que complementa su vida: por la mañana es empleado municipal (es maquinista y está a cargo de manejar la pala mecánica de la comuna) y por la tarde vende y reparte alimentos en los negocios de Calchín.

El auto (un Ford Ka cinco puertas) ya le quedaba chico y el Araña se dio el gusto de hacerle un gran regalo, indicó TN.

“Julián tuvo un gesto enorme en regalarme la camioneta. No lo esperaba, pero conociendo la persona que es, no esperaba menos”, dijo el DT, quien el día que recibió el obsequio no fue de manos del goleador de la Selección sino de su papá, Gustavo, quien lo llamó y le dijo que pasaría por su casa.

Varas preparó el mate para recibir a Álvarez padre que llegó a los bocinazos con el utilitario, un Renault Kangoo: “Esta camioneta te la regala Julián”.

Si solo con eso ya era motivo suficiente para emocionarse, cuando llegó el momento del saludo, del otro lado del celular apareció el propio Julián para compartir ese momento a la distancia. “No me salía más que decirle gracias, me hizo llorar todo el sábado”, contó Varas, quien destacó que el gesto solidario del Araña no fue solo con él sino también con otra gente del pueblo, “porque compró el auto en una concesionaria de Calchín, el gestor que hizo los papeles es de Calchín… Ayudó a muchos”.