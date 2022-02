(Pasta de Campeón - ADNSUR) - En su propio estadio "Inmigrantes Portugueses", el equipo de Diego Gelinger puede hacer historia esta tarde cuando reciba a Ciudadela desde las 15 horas.

Portugués logró una victoria vital el sábado pasado en km5 ante Ferro y le sacó 4 puntos de diferencia. Por eso, si esta tarde suma de a tres se asegura la gloria y el ascenso a la máxima categoría del fútbol comodorense.

No será sencillo. Enfrente tendrá a Ciudadela que no llegará relajado y no querrá que le den la vuelta olímpica en la cara. El árbitro será Ezequiel Tapia, y contará con la asistencia de Guillermo Díaz y Matías Ortiz.

A su vez, en el Far West, Laprida recibirá a Ferro en otro de los encuentros destacados que tendrá esta tarde el ascenso de Comodoro. Los de Pepe Alvino buscan un triunfo y los de km5 levantar cabeza luego de la dura derrota como local para pensar en la Liguilla.

Los otros encuentros sabatinos serán los siguientes: Nueva Generación-Tiro Federal, Deportivo Roca-San Martín y Stella Maris -Universitario. Mañana completarán General Saavedra-Talleres Juniors y Argentinos Diadema-Oeste Juniors.

PROGRAMA

14:00 Nueva Generación vs Tiro Federal.

Arbitro: Marcelo Ugarte. Asistentes: Sergio Navarrete y Diego Vallejos.

Cancha: Próspero Palazzo.

15:00 Laprida del Oeste vs Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Luis Fimiani. Asistentes: Carlos Rujano y Sergio Corbalán.

Cancha: Laprida (sin público visitante).

15:00 Deportivo Portugués vs Manantiales Behr de Ciudadela.

Arbitro: Ezequiel Tapia. Asistentes: Guillermo Díaz y Matías Ortiz.

Cancha: Portugués (sin público visitante).

15:00 Deportivo Roca vs San Martín.

Arbitro: Brian Jerosimich. Asistentes: Carlos Motto y Carlos Flores.

Cancha: Roca (sin público visitante).

15:00 Stella Maris vs Universitario.

Arbitro: Daniel Cordero. Asistentes: Diego Bayón y Javier Ontivero.

Cancha: Stella Maris.

MAÑANA

17:00 General Saavedra vs Talleres Juniors.

Arbitro: Diego Bayón. Asistentes: Sergio Corbalán y Armando Subelsa.

Cancha: Saavedra.

17:00 Argentinos Diadema vs Oeste Juniors.

Arbitro: Carlos Motto. Asistentes: Emiliano Heredia y Jeremías Núñez.

Cancha: Oeste.