(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Durante casi toda la campaña de Portugués, el dueño de los tres palos fue Martín Tula, pero en los momentos finales del certamen le tocaba vacaciones en su trabajo, y en el fútbol amateur ya sabemos qué ocurre.

La segunda opción de Diego Gelinger era Jeremías Cruz, un arquero con mucha experiencia que atajó en el histórico ascenso de Rada Tilly a la máxima categoría, pero justo los horarios rotativos en el campo le jugaron una mala pasada, y fue ahí que apareció la figura de Tomás "Tipito" Toledo para atajar contra Nueva Generación.

Todo indicaba que frente a Ferro iba de entrada Jeremías Cruz contra su ex club, pero el trabajo manda y lo tuvo que escuchar por radio. De no aparecer en las planillas a ponerse el buzo con el 1 en la espalda, y Tomás Toledo no se achicó. "A la hora que me dijeron que iba atajar me puse muy con tento, y mis compañeros ya me tiraron toda la fe. Es un buen grupo que tira para delante. Diego (Gelinger) me dijo que tenía toda la confianza de él y de mis compañeros, que este tranquilo nomás. En lo personal me sentía bien de cabeza y físico", le contó el joven arquero de 23 años a Pasta de Campeón.

Tomás Toledo, de tercer arquero a ser uno de los héroes de Portugués ante Ferro

"Tipito" es el apodo que le puso su papá cuando era chico, y lo lleva con su casi metro noventa. Cuando comenzó a atajar en All Boys, el equipo del barrio, Toledo ya demostraba sus ganas de quedarse con la pelota bajo los tres palos. Actualmente también ataja en Sindicato Petrolero en División de Honor.

Portugués se llevó un triunfo que vale en lo anímico mucho más que tres puntos de visitante. Se quedó con el partido del campeonato. "Fue un partido muy lindo. Fue algo muy lindo para todo el grupo, por todo lo que hacen, por todo el esfuerzo que hacen en la semana. Fue un partido donde las cosas salieron toda a nuestro favor. No nos podíamos venir con las manos vacías. Nos preparamos para ese partido", admitió Toledo.

