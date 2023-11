(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) En vísperas del balotaje que tendrá lugar este domingo 19 de noviembre, los clubes del fútbol argentino hicieron un masivo pronunciamiento en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas.

La reacción se dio luego de un video viralizado en el que el Javier Milei se pronunció a favor de la privatización de los clubes del fútbol argentino y le abrió las puertas a las SAD.

Ante este contexto, Pablo Barrientos, presidente del Club Jorge Newbery, fijó su postura y a través de sus redes sociales hizo un contundente descargo contras las Sociedades Anónimas Deportivas.

“Nací y me crié en Comodoro Rivadavia. En un club de barrio, fue una pieza clave en mi crecimiento, no solo me brindó un espacio para desarrollarme como deportista sino que también me inculcó valores como el respeto al rival y al que piensa diferente. Son estos valores los que promovemos día a día en cada una de las disciplinas y actividades del club”, remarcó.

“Los clubes de barrio ocupamos un rol fundamental en el entramado social como garantes del desarrollo humano de nuestros niños y jóvenes. Es con el esfuerzo y el amor de los socios y socias que podemos brindar a la juventud un ambiente sano lejos de las drogas y la criminalidad. Como presidente del CAJN tomé con preocupación las declaraciones de algún candidato. Por eso estoy totalmente en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas”, cerró Pitu Barrientos.