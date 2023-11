Jessica Barria, del boxeo con “Quique” Zeni, a ser la primera mujer en dirigir la selección mayor de Chubut

Jessica Barría, nacida en Comodoro Rivadavia, se convirtió en la primera mujer en dirigir la selección mayores mujeres de handball de la Federación Chubutense de Balonmano que este año participó del Torneo Argentino de selecciones realizado en Mendoza.

La profesora de Nueva Generación eligió el handball tras un paso por el fútbol y el boxeo, dos pasiones que revive con mucho cariño. Su momento en el handball la llevan a recordar sus inicios en la disciplina convocada por Nueva Generación, en el año 2012. “Comencé con los minis e infantiles del club Nueva Generación, inicié junto con un compañero de instituto que me dijo necesitaban profe. Al principio estaba un poco insegura en ir porque solo sabía de handball, lo que había visto en escuela secundaria y en el instituto de formación docente 810”, aseguró Jessica Barría.

De ese primer día, Jessica contó que fue recibida por los profesores Matías Álvarez y Rodrigo Cosignani, “me dijeron que si tenía ganas y compromiso todo se podía. Así que agarre y comencé a trabajar, al tiempo arme con unas poquitas que habían, un grupito de menores junto con algunas infantiles”.

Actualmente se encuentra dirigiendo tres categorías; cadetes, juveniles y mayores damas del club Nueva Generación. Y este año le llegó la convocatoria para dirigir la selección adulta femenina de la Federación Chubutense de Balonmano.

APROVECHANDO OPORTUNIDADES QUE LA VIDA TE PRESENTA

Luego de 4 años regreso unos de los Torneo Argentino más importantes a nivel selecciones de la Confederación Argentina de handball. La Federación Chubutense de Balonmano en este año 2023 renovó sus autoridades y la nueva dirigencia a cargo de Rodrigo Cosignani, convocó a la profesora Jessica Barría para hacerse cargo del proyecto de la selección mayor femenina de Chubut.

Una convocatoria que tomó por sorpresa a la profesora, “Cuando me ofrecieron la selección se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, al principio sentir que no estaba capacitada para dicho desafío y muchos nervios. Pero luego recordé que cuando inicie tampoco lo estaba y que de a poco con capacitaciones ayuda de colegas y mucha dedicación fui aprendiendo”, comentó Jessica Barría.

También sintió que debía permitirse una vez más tomar un nuevo desafío, “La verdad considero que aprovechando estás oportunidades que la vida te presenta también te vas a armando de carácter y conocimientos. Así que le di para adelante, con muchas expectativas y ganas”, sentenció la profesora de Nueva Generación.

Reconociendo que tras la propuesta llegó a su casa, nerviosa y pensativa, y un amigo fue el que la incentivo para aceptar ser la técnica de la selección de Chubut.

Jessica Barría, tienen una trayectoria en selecciones, fue técnica de la selección menores damas, integró el cuerpo técnico de la selección cadetes y juveniles mujeres, donde obtuvieron el ascenso consagrándose campeonas. En el año 2022, tuvo a su cargo a la selección juniors mujeres.

En esta nueva experiencia se convirtió en la primera mujer en la historia de la Federación Chubutense de Balonmano en dirigirla.

SU PASÓ POR EL BOXEO, CON PELEAS AMATEUR Y EL RECUERDO DE “QUIQUE” ZENI

Jessica Barría antes de llegar al handball, jugó al fútbol en Laprida, fue árbitro en Juegos Comunitarios con el recordado Feliz Sáenz. Además hace tres años inicio con la escuelita de fútbol femenino en el club Nueva Generación, y tuvo que dejarla por falta de tiempo.

Sin embargo una de sus facetas y pasiones desconocidas de Jessica, fue su paso por el boxeo. Inicio en la escuela del Gimnasio Municipal N°2, con el recordado “Quique” Zeni, “fui a ver cómo era y comencé a entrenar. Hice 5 peleas amateur”, comentó.

“Siempre entrene con “Quique” hasta mí tercer año de instituto, ya que por las prácticas no me quedaba horario para entrenar. Fue muy importante en mi vida, me enseñó muchos valores de la vida, por eso su pérdida fue tristísima para mí. No entrenaba más pero lo visitaba mucho a él y a su señora, con todos sus pupilos siempre íbamos”, recordó con tristeza.

Enrique “Quique” Zeni falleció en el año 2020, en su kiosco del barrio San Martín. Era un reconocido boxeador de Comodoro Rivadavia, luego se dedicó a la formación, teniendo gran cantidad de pupilos y boxeadores.

Para Jessica era una persona muy importante en su vida, y no pudo evitar recordarlo con mucho cariño, “yo le digo mí viejito, él era muy detallista para el Día de la Mujer, Día del Amigo, mis cumpleaños; siempre un mensaje. Es por eso que junto a un amigo que hice de boxeo lo visitamos siempre. Me decía “gringa”, Quique porque en ese momento estaba teñida”, sentenció.