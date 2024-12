El pasado sábado, Boca cerró su 2024 con un tibio empate ante Independiente por la Liga Profesional. En la Bombonera, Pipa Benedetto sorprendió a todos al alentar al equipo junto a La 12.

El experimentado delantero, que se encuentra en el Querétaro de México, reveló por qué se fue del Xeneize y expuso contundentes motivos.

PIPA BENEDETTO REVELÓ EL MOTIVO POR EL QUE SE FUE DE BOCA

“Si yo no estoy cómodo en un lugar, no me quedo. Por más que sea Boca. Yo me veía retirándome en Boca. Cosas del fútbol, qué va a ser... Pero mi cabeza me pedía: 'por favor, salí de ahí, salí de ahí'”, manifestó el atacante.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

"Me dolió en el alma salir de ahí, pero preferí evitar problemas o mandarme alguna cagada", agregó el delantero, quien se marchó del club de sus amores tras una escandalosa pelea con Diego Martínez, quien lo colgó tras su fiesta de cumpleaños que había realizado la noche previa a un entrenamiento.

“No quiero meterme en el Mundo Boca porque no me interesa en este momento, pero la pasé mal varias veces. Quise agarrar del cogote a varios. Me contuve y dije: 'Voy a terminar bien'. Yo sabía que si me quedaban seis meses, iba a hablar con Román para que me diera una mano para salir”, cerró Benedetto.

Con información de Mdzol y La Nación, editada y redactada por un periodista de Pasta de Campeón