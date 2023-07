Se definieron los clasificados de la Liga de Fútbol de Comodoro al torneo provincial de clubes Sub 15 y Sub 17 de la Federación Patagónica de Fútbol. Este miércoles, Comisión de Actividades Infantiles y Huracán jugaron las finales en categorías Sub 15 (2008) y Sub 17 (2006). En la categoría Sub 13 se jugó el torneo a una sola rueda y el clasificado es el equipo de CAI.

En cancha de Tiro Federal, en Sub 15, Comisión de Actividades Infantiles se quedó con el triunfó ganándole por 3-0 ante Huracán con goles de Renzo Saralegui, Esteban Baeza y Joaquín Mardones. En Sub 17, el clasificado fue el equipo de Huracán, se quedó con el triunfo ante Comisión de Actividades Infantiles ganándole por 3-1.