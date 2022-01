Pesaba 160 kilos a los 14 años, empezó rugby por salud y ahora espera debutar en el boxeo profesional

Del rugby al boxeo. De pesar 160 kilos a 91 en su última pelea. Darío “Levadura” Alcapán cambió su vida y todo gracias al deporte, ya que cuando la obesidad maltrataba su cuerpo tomó una firme decisión, acercarse para bajar de peso.

“Empecé rugby a los 14 años con 160 kilogramos y llegué hasta primera, incluso estuve en seleccionados juveniles de Austral", cuenta Darío a PDC.

Sobre esta etapa de su vida, asegura: "Me gustaba mucho y a su vez aprendí mucho. Aparte te curtís con el tema de golpearte y eso. Dejé porque me puse a terminar la secundaria y luego hice Maestro Mayor de Obra en el Domingo Savio y los horarios no me daban”.

A los 17, Darío cambió la guinda por los guantes. Un día se acercó al gimnasio municipal N°2 a entrenar con Quique Zenit y nunca más se bajó del ring.

Tiempo después se mudó a La Fabrica -actualmente Club de Boxeo Comodoro- con el recordado Juan “Moro” Fernández, a quien define como su gran maestro.

Sobre sus comienzos en el boxeo y cómo llegó, “Levadura” recuerda. “Comencé a boxear por una cuestión de tiempo y comodidad. El descenso de peso fue mucho más rápido debido a que el boxeo tiene un entrenamiento más cardiovascular que el rugby. Luego de algunos años pude debutar”.

En su categoría, "Levadura" rápidamente se destacó por su fuerte pegada y salió tres veces campeón nacional en dos divisiones diferentes. Una de ellas en 2014 en San Luis, la que le dio la chance de llegar a ser parte del seleccionado nacional amateur de boxeo "Los Cóndores".

Además de representar al país, el deporte a Darío le permitió viajar y conocer diferentes lugares y culturas. Con el selectivo argentino peleó en seis oportunidades: Rusia, Venezuela x 2, Italia, Puerto Rico y Polonia. Su amigo y promotor Martín Décima lo ayudó mucho para que tenga las chances que tuvo. Ahora, esperan juntos la posibilidad de poder debutar en el campo rentado.

“Mi debut profesional es algo que vengo amasando hace rato con trabajo y dedicación. Y llegó el momento. Se puede hacer alto rendimiento en el sur. Tal vez se complica un poco con los sparrings, pero nos manejamos con lo que tenemos aunque no tendría que ser así”, admitió el boxeador que representa al Club de Boxeo Comodoro.

El púgil se entrena a la mañana y a la tarde. Si se aproxima la competencia y hace falta bajar el peso no tiene problema de meter triple turno, porque es lo que ama y disfruta. Aparte de ir al CBC, también concurre al Gabinete Metodológico del Ente Autárquico Comodoro Deporte. Y próximamente sumará a su rutina natación en la pileta municipal.

Más allá del amor por el deporte, hace cinco meses Darío experimentó uno de los sentimientos más lindos de la vida: juntó a su mujer fueron padres de Ema Valentina. La llegada de su hija le cambió la vida y disfruta cada día.

“Levadura” esta contento por este presente y agradece: “a mi señora por darme a mi hija, a mi papá, a mis hermanas protectoras y a Dios por no soltarme la mano. También a mi promotor Martín Décima , mi preparador físico Víctor Maldonado y mis compañeros del Club de Boxeo Comodoro”, sentenció, el boxeador de Comodoro que inició en el deporte para bajar de peso, y ahora quiere llegar al profesionalismo.