Squash: el histórico Robertino Pezzota visitó Comodoro por tercera vez

En Comodoro Rivadavia fue recibido por Comodoro Squash, nuevo lugar que tiene el deporte para su práctica en la ciudad, invitado por Pablo González Pablo Choperena (presidente de la Asociación Comodorense de Squash) quien junto a Pablo Ivanoff lo recibieron en la sede del B° Industrial.

Allí también recibió la visita del presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, quien no quiso perder la oportunidad de saludar al deportista profesional, agradecerle la visita y charlar un poco del deporte y su crecimiento, tanto en la ciudad como en el país.

“He venido en otras ocasiones a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, pero no tuve la suerte de conocer la ciudad, y en esta ocasión estoy haciendo una gira de clínica y partidos, jugando con toda la gente del sur. Tuve la invitación de Pablo Choperena, de la Asociación. Justamente estaba de paso, me recibió como siempre de la mejor manera, para jugar, compartir mis conocimientos y seguir conociendo otros lugares”, sostuvo Robertino Pezzota, quien llegó a ser 70° del mundo antes de la pandemia.

Su visita a la ciudad hoy es más relajada, arrancó en Santa Rosa, y continuó por Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia. “Sigo para El Calafate, que es un lugar donde me venían invitando hace mucho tiempo. Luego Esquel, Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de Los Andes y también Neuquén”, comentó.

Pezzota, hoy con 38 años, empezó en el squash a los 7 años. Jugó circuito junior por Europa, Estados Unidos y Canadá. “Fui aprendiendo, haciendo mucha escuela, mucho entrenamiento por todo el mundo. Tuve la suerte de entrenar con los primeros del mundo, que eran de Canadá, Australia, Inglaterra. Fui aprendiendo todos esos conocimientos, y hoy quiero volcarlos a toda la gente del squash argentino, así el deporte sigue creciendo”, expresó el rosarino.

Por su parte, Pablo González Choperena, presidente de la asociación local del deporte, destacó que es un placer la visita de este gran deportista: “Una ocasión que no se podía desperdiciar. Surgió un poco de casualidad porque Robertino está de vacaciones. Estamos inaugurando instalaciones nuevas, todavía en obra, pero las canchas están listas, terminadas. La gente que no está de vacaciones lo puede aprovechar, y un lujo jugar con él. Ayer estuvimos jugando y hoy a la tarde hay una charla, una clínica abierta, a compartir todo lo que sabe”.

“Y es algo increíble tener alguien de ésta categoría. Uno a uno, con los que va jugando, del nivel que sea, aprendices, intermedios y avanzados, les va corrigiendo cosas, y es un lujo. Cuando hablas con él te das cuenta todo lo que se aprende y lo que te puede ayudar”, agregó.

“Uno tiene un poco de vergüenza, pero es un placer cosechar sin saberlo, lo que uno hizo en otra época. Yo jugaba a nivel profesional cuando él era un nene, no llegué ni parecido a lo que hizo él, pero él lo recuerda. Hoy estamos en otra posición, queremos que la gente la pase bien cuando viene. Por suerte tenemos muy buena ayuda de Comodoro Deportes, siempre nos han acompañado mucho. Estamos muy agradecidos de eso. Y nos damos cuenta el valor que tiene cuando la gente viene de afuera, la pasa bien, quiere volver. Te hacen buena propaganda en todo el país. Y te cuentan que esto no es normal. En el resto del país no es normal, no es tan habitual, que tengan esta recepción, este acompañamiento y la ayuda que tenemos acá”, cerró el presidente de la Asociación de Squash Comodorense.