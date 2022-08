Mario Pergolini fue lapidario con Juan Román Riquelme y lo comparó con la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner,

La figura de Román como la de Cristina, no saben delegar. Cuando armamos esa coalición Ameal-Riquelme-Pergolini estaba claro a qué jugaba cada uno. Lo que me llamó la atención es que no entendieran que podíamos funcionar como equipo", comentó el periodista.

"Uno cree que porque le fue bien lo puede trasladar a otro ámbito y la verdad que no”, aseguró el conductor.

También fue muy duro con la actualidad del club de sus amores y remató: “Algunos ídolos no están preparados para hacer ciertas cosas”.

“Entre con una idea y no la puedo llevar a cabo. Boca despierta muchas pasiones. Va a lugares increíbles, es algo enorme. Eso mismo lo genera con sus ídolos. Estuve al lado de Mick Jagger y no es lo mismo que estar al lado de Román. La gente se siente como niños, eso los empodera, agregó sobre el fenómeno Boca en diálogo con TN.

“Le faltaron el respeto al hincha”: filtraron las explosivas frases de Riquelme hacia Benedetto y Zambrano

También detalló como fue su paso por el club de sus amores. “Me frustró mucho lo de Boca. Me dije ‘cómo no la vi y me dejé engañar por el canto de las sirenas’. Fui a un lugar en el que no conocía realmente el paño”

“Ahora estoy charlando con gente de todas las agrupaciones para saber lo mejor que se puede hacer”, culminó Pergolini.