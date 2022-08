El conflicto entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano en el vestuario ante Racing sigue sumando nuevos protagonistas.Tras conocerse las sanciones para ambos, Rolando Schiavi salió con los tapones de punta y fue duro con Hugo Ibarra, DT del primer equipo.

"Estuvo cuatro años acompañándome en la Reserva, era segundo ayudante, porque no quería ser primero. Me lo dijo apenas llegó y por eso elegí primero a Bracamonte. Él prefería ver las cosas desde otro lado", inició el Flaco en ESPN, en donde se desempeña como panelista.

"Hay que prepararse para ser técnico de Boca, yo no sé si lo está. No se si esta capacitado para hacerlo. Quizás los que lo pusieron vieron con un potencial. Por lo que yo estuve con él... nunca quiso ser técnico, él no quería ser entrenador cuando estaba en la Reserva. Por eso me sorprende que sea técnico", agregó el ex defensor central.

El técnico de Boca admitió la pelea entre Benedetto y Zambrano en los vestuarios

"En estos dos años que estuvo ahora cambió de parecer, pero yo siempre digo que hay que prepararse. Cuando me tocó arrancar, me pasó, que había hecho el curso, pero empezás a buscar otras cosas. Él no quería dirigir", aseguró de forma contundente.

"El 70% de los chicos que salieron campeones de la Reserva hacia cuatro años que se venían formando conmigo", sentenció sobre el título que comandó el Negro en la categoría.

Por último, lo comparó con Sebastián Battaglia, quien fue despedido hace poco tiempo en una estación de servicios: "Él ya había sido DT de Almagro y ayudante de Falcioni en Banfield. Tuvo otro recorrido. Él sí quería ser técnico", culminó el Flaco.