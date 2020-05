Matías Lammens, ex presidente de San Lorenzo y actual Ministro de Turismo y Deportes, fue cauteloso con un posible regreso del fútbol en medio de la cuarentena obligatoria por la pandemia mundial. "Es una decisión que no depende de nosotros. En ese caso habría que testear a todos los que van y que estén en hoteles, encerrados. Pero no es ninguna locura, España lo hizo con el básquet", expresó.

En el norte de Argentina existe una baja circulación del coronavirus y algunas provincias, como por ejemplo Formosa y Catamarca, no cuentan con casos positivos de COVID-19.

"En algunas ciudades y provincias donde no hay circulación, ni viajes, ni llegan nuevos visitantes, se empieza a plantear la posibilidad de que vuelvan las actividades bajo protocolos", agregó el Ministro de Turismo y Deportes.

Asimismo, Lammens adelantó que en la próxima semana lanzarán, junto al presidente Alberto Fernández, un plan de obras para los clubes con un doble objetivo: mantener la infraestructura y dinamizar la economía.