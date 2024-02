Madryn volvió a perder, esta vez ante Mitre

Deportivo Madryn no tuvo el comienzo de temporada que esperaba, y su desafío en Santiago del Estero no fue la excepción. En un encuentro donde lucharon hasta el final, el equipo portuario no logró evitar la derrota ante Mitre, complicando su posición en el campeonato.

El único gol del partido, que terminó con un resultado de 1-0 a favor de Mitre, marcó la diferencia en un enfrentamiento que fue disputado en cada rincón del campo de juego. La obligación de sumar puntos es ahora una prioridad para Deportivo Madryn, que se prepara para recibir a Gimnasia y Tiro de Salta en su próximo encuentro.



Deportivo Madryn visita a Mitre con la clara obligación de ganar

A pesar de la derrota, Deportivo Madryn tuvo oportunidades en el tramo final del partido para igualar el marcador. Sin embargo, la destacada actuación del arquero rival y la solidez defensiva de Mitre impidieron que los portuarios pudieran llevarse algo positivo de su visita a Santiago del Estero.

Con esta nueva caída, Deportivo Madryn enfrenta un desafío importante en la próxima fecha, donde será local ante Gimnasia y Tiro de Salta. La urgencia de sumar puntos se hace evidente, y el equipo buscará revertir la situación en su propio terreno el próximo sábado a las 17 horas.