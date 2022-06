(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Guerra de Leones fue una fiesta en el Club Huergo de Comodoro Rivadavia, y el comodorense Luciano García fue la estrella de la noche. El luchador se impuso en la pelea de fondo al bonaerense Rafael Tarraga del Gym Oss Training y se quedó con el título Regional (WKF) World Kickboxing Federation.

Tras el combate, Luciano dialogó con PDC, y aún emocionado se mostró feliz por esta gran victoria en casa. “Me preparé demasiado para esto, fue un esfuerzo enorme, sobrehumano, tuve muchas complicaciones, muchos altibajos y hoy gracias a Dios se quedó en casa como queríamos”.

García aseguró que fue “un rival demasiado duro, pegaba demasiado fuerte con sus piernas. Me pinchó en el tercer round; me pegó un giro en el hígado, me dejó sin aire, pero no me caí gracias a mi gente. Gracias a dios pudimos terminar la pelea y espero que se haya notado la diferencia”.

Este sábado estará el festival de kick boxing “Guerra de Leones” en el Club Huergo

García agradeció la oportunidad de pelear en un evento de esta magnitud, frente a su gente, y que le permitió quedarse con la victoria ante un Club Huergo colmado.