Mascherano, técnico de la selección Argentina Sub 23, tiene dos dudas en relación al once inicial que plantará ante Francia en busca de las semifinales. Con dos entrenamientos todavía por delante para ultimar detalles, el Jefecito podría cambiar el once inicial, en relación al equipo que plantó ante Ucrania por la fase de grupos.

Aguardará hasta último momento por la evolución de Lucas Beltrán, quien salió reemplazado durante la victoria ante Irak por una lesión en un tobillo, y frente a Ucrania sumó algunos minutos nomás.