(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Durante la celebración de Juan Román Riquelme, uno de los momentos más conmovedores y sorprendentes fue el tributo que le rindió a Diego Armando Maradona.

“Desde el primer partido hasta el último tuve la suerte de que me han ovacionado. He sido un afortunado, me tocó jugar con el más grande que vi de chiquito, que fue Maradona”, dijo Román, lo que generó una extensa ovación en el estadio.

Riquelme estaba dando su discurso en el cierre del evento, se tomó unos segundos para quitarse la camiseta que tenía puesta con la que jugó todo el encuentro y se la cambió por una similar, también azul y oro y con el N° 10, pero con el nombre “Maradona” en su dorsal.

TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ