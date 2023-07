En las últimas horas, Universitario se quedó sin DT. La comisión directiva le comunicó a Diego Eliacincóin que no seguirá al frente de los planteles de Reserva y Primera. Los planteles volverán a entrenar esta tarde en el Rodríguez Peña con el entrenador de las formativas.

El ahora ex DT habló con Pasta de Campeón, y sus palabras no cayeron bien en la actual comisión directiva que encabeza desde enero Cristina Pardo, quien habló con Pasta de Campeón y brindó su punto de vista. "Hoy nosotros vamos a seguir entrenando, el jueves habrá una nueva reunión de comisión y veremos. El entrenador de las inferiores se hará cargo de Reserva y Primera", anticipó la dirigente quien no ocultó su malestar por los dichos de Eliacincín.