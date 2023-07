(Por Franco Córdoba / Pasta de Campeón) Los 8106 kilómetros que separan Miami, en el estado de Florida, del Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia no sólo son un abismo en kilómetros, sino en lo que genera Lionel Andrés Messi en el mundo del fútbol, el negocio, marketing, y situaciones que entrecruzan lo sociopolítico y geopolítico.

“Llegué con 19 años y pasé varios momentos como el jugar y quedar afuera, me fui a préstamo y luego retorné para afianzarme y lograr ser referente con 6 años en la franquicia. Me cambió mucho la cabeza rotundamente la llegada de mi hijo”, indicó el comodorense Ruiz, en charla con Pasta de Campeón acerca de vivir en Estados Unidos y ser parte de la Major League Soccer.

“Hoy la MLS con la llegada de Messi seguirá su proceso de crecimiento. Somos jugadores de la Liga y no de los clubes (franquicias). Es como en la NBA, donde por ejemplo yo soy del Real Salt Lake y ellos mañana reciben un llamado del Inter Miami, entonces hablan con la directiva de la liga y dan el ok, ahí es donde -de un momento a otro- me subo a un avión y me voy a mi próximo equipo. Es importante el cambio y el crecimiento que tuvo la organización y la competencia”, aseguró “Quique”, dueño de la casaca 7 del conjunto que se sitúa en el estado de Utah y con la que sumó un centenerar de juegos.

Sin embargo, con el anuncio del rosarino a los dos diarios españoles que su futuro deportivo iba a estar en la MLS de los Estados Unidos, el “Mundo Leo”, como rezaba el icónico programa de la señal argentina Deportv se magnificó y no sólo en cuanto entradas agotadas, sino en el dinero que genera el Mejor Jugador del Mundo e ícono de la pelota fútbol 5.