(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Paulo Dybala festejó la tercera estrella con la Selección argentina en el amistoso con Panamá y lo vivió con mucha emoción. Tras el encuentro, la “Joya” abrió su corazón e hizo una impactante revelación sobre su padre.

El cordobés fue una de las primeras piezas del ciclo Scaloni y, pese a que no es titular, es una parte clave del grupo. Esto lo hizo notar en el Mundial, con el penal pateado y convertido en la final ante Francia, y un heróico despeje en tiempo extra cuando Mbappé se iba para el gol.

En una noche mágica en el colmado estadio de River, el cordobés de Laguna Larga repasó su estado de ánimo en las últimas horas: “Es un historia linda porque mi lesión fue por un penal y pude conmemorarlo con un penal. Cuando me tocó no fue facil, pero trabajé mucho. Me iba a dormir y despertaba haciendo máquinas. Sufrí mucho, quería estar y apoyé desde donde me tocó, estar con el grupo en todo momento”, expresó.

La Joya, surgido en Instituto, no lo dudó. “Hoy somos las personas más felices del mundo”, expresó ante los micrófonos de TyC Sports. Y recapituló: “Mi lesión fue en un penal y puede conmemorarlo en otro penal, en la final”.

Además, tuvo una conmovedora confesión referida a su padre, quien falleció cuando el futbolista tenía 15 años: "Hace poco estaba yéndome a dormir con Oriana y nos pusimos a hablar un poco. No había llorado y fue la primera que lo hize pensando en el mundial y en mi viejo, que no pudo estar levantando la copa conmigo. Si alguien lo merecía era él y le agradezco todos los días por lo que me dio", cerró el delantero.