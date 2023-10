ESCÁNDALO La polémica declaración de un ex barra de River sobre Chubut: "No labura nadie, son todos..." El referente de Los Borrachos del Tablón que actualmente se desempeña como "panelista" en un programa deportivo con un reconocido periodista, no se guardó nada y habló muy despectivamente sobre la provincia. "Les mando un beso", tiró entre risas antes lanzar sus duras declaraciones.