Parece que, definitivamente, se acabó el amor entre Coti Romero y el Conejo Quiroga. Y así lo manifestó la exparticipante de GH, en la gala del Bailando del jueves 5 de octubre. La correntina le confesó a Marcelo Tinelli que mucha gente la atrae y que está soltera, pero que hay un jugador de fútbol muy especial en su vida.

Ángel de Brito, sin pelos en la lengua, no lo dudó y le preguntó: “¿Estás con un tal Gero Laiker?”, refiriéndose al conocido influencer. Sin pensarlo, Coti le dijo que no: “Él ya es del pasado”. A lo que el periodista, volvió a insistir: “Ah, ¿ya estuviste?”; y la mediática asintió.

"Ojalá lo pueda después contar. Estoy empezando algo", contestó Coti, de manera escueta e intentando no hablar más sobre el tema. Pero el periodista insistió: "¿El jugador? ¿Es jugador de River?"

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Sin embargo, la ex Gran Hermano lo negó con un gesto, pero al ser consultada por Marcelo Tinelli sobre si estaba saliendo con un futbolista, ella se sinceró: “Puede ser, puede ser”.

Aunque, minutos después, expresó: “Pero hay mucha gente que me atrae y ahora hace un momentito me empezó a seguir alguien que me atrae mucho y voy a darme la oportunidad...”, dejando en claro que la relación con el jugador no es algo serio por el momento.

Por último, el conductor del programa de televisión le retrucó: “¿De qué club es se puede saber?”, y la correntina cerró: “No, porque ya van a empezar a especular. Me gusta, puede ser. Yo dije que nunca los jugadores pero nunca hay que decir nunca”.