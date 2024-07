La escuela de masajes NB NatyBon comenzó como un emprendimiento, así lo señala su referente Natalia Morale, quien explicó: “antes era profesora de otra escuela y un día, una amiga me dijo: ”¿por qué no te largas sola?". Tenía un poco de miedo, hasta que lo analicé, y empece a dar pequeños cursos donde iba juntando plata hasta poder comprar camillas, aceite, toallas. Trabaje duro durante varios meses, hasta que dije: ahora me falta un equipo que me acompañe".

Allí es donde empezó a darle la oportunidad a sus alumnos y colegas que tenía capacitando en su escuela, hasta formar su staff. “Gracias a Dios me dijeron que sí y fue el 1° de agosto del 2023 que abrí las puertas de mi Escuela de Masajes Natybon. Fue un éxito porque muchos alumnos se anotaron. Realmente es mi pasión enseñar y poder transmitir a mis alumnos, darles herramientas y poder formar profesionales. Tenía desde policías, enfermeras, amas de casa, deportistas, militares, jubilados, en un hermoso ambiente de trabajo”. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ