La emotiva declaración de la primera maestra de Messi a horas de la final: "Antes de que me muera quiero abrazarlo"

La “seño Moni”, más conocida como Mónica Domina, acompaño los primeros pasos de Messi en su educación primeria. En su momento le enseñó a leer y a escribir en un colegio de Rosario y en esta oportunidad, fue ella quien le dedicó unas cálidas palabras al 10, a menos de 48 horas de jugar la Final del Mundo.

“Todavía no lo puedo creer, pensar que yo le enseñé a Messi a leer y a escribir”, comenzó recordando Mónica, en una comunicación con el programa Súper Deportivo, de Radio de Villa Trinidad (Santa Fe).

La docente señaló: “justamente paseando por el barrio de él acá en Rosario, que está todo de celeste y blanco, me dieron muchas ganas de verlo y dije 'le voy a escribir una cartita y ojalá le llegue'. Tengo ganas de verlo porque no ando muy bien, me están haciendo estudios de corazón y antes de morirme quiero abrazarlo...”, confesó conmovida.

La carta que le escribió a Messi

"Hola, Messi. Gracias a Dios por ser tu maestra. Gracias a vos por ser mi alumno. Gracias por ser como sos. Nunca cambies. Sos un ser sencillo, humilde, maravilloso, simple, compañero. Gracias por dejarme sentir este orgullo de ser parte de tu vida. Perdón por mis exigencias. Gracias por darnos felicidad extrema en estos tiempos de tantos contratiempos, porque supiste llevar a tu grupo al lugar donde está. Verte feliz es mi felicidad. Me gusta que puedas expresar tus sentimientos. Gracias por tu gloria. Me encantaría abrazarte para despertar de este sueño de que fui tu maestra, de puro honor. Ya nos hicieron felices a seguir acelerando hasta el final. Mucha suerte. Te queremos".

El sueño del reencuentro

Si bien Mónica conoce a Messi desde los seis años, nunca más lo volvió a ver.

"Hay un primo que me llama siempre cuando Lio está en Rosario y me dice si quiero ir a la puerta de la casa a saludarlo, pero a mí me da vergüenza. Pero ahora si viene voy a ir a verlo y espero que pueda salir a la puerta a saludarme" dijo.

"Me gustaría que me dijera gracias por haber compartido mi infancia... Ya se me hace nudo en la garganta", concluyó la seño Moni.