“El 19” es tendencia en twitter y es nada más y nada menos que Wout Weghorst. El jugador holandés se comió el “qué miras bobo” de Lionel Messi y todos los jugadores argentinos quedaron calientes con el autor de los dos goles.

El astro argentino explicó por qué terminó tan enojado el partido y por qué realizó el “Topo Gigo” tras su gol de penal.

"No me gusta que se hable antes de los partidos, el 19 desde que entró en el partido empezó a chocarnos, decirnos cosas y me parece que eso no es parte del fútbol. Yo respeto a todo el mundo pero quiero que me respeten también", comentó.