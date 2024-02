La Selección Argentina 23 igualó 2 a 2 ante Venezuela en un polémico partido que terminó de la peor manera.

El combinado nacional se imponía hasta los 98', momento en el que el árbitro sancionó un penal dudoso. En la pena máxima, Kevin Kelsy estampó la paridad y le dio respiro al país organizador del torneo Preolímpico 2024.

Tras el partido quien apuntó contra los fallos arbitrales fue Nicolás Valentini, el defensor de Boca, quien habló con TyC Sports y lanzó municiones. “Nos cagaron, pero tenemos que seguir. Es una locura, para mi no es penal", remarcó.

"Todavía no vi la jugada, pero por lo que vi en la cancha para mí no pasa nada. Es un roce normal de juego. Es una locura que en el último minuto, en la última jugada, cobren el penal ese. Venimos haciendo un gran trabajo, creo que fuimos superiores ampliamente, pero no puede ser así. Tenemos que trabajar, vienen dos partidos importantes y tenemos que hacerlo de la mejor manera", cerró.