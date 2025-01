La caliente declaración de un técnico ex Newbery de Comodoro contra un árbitro del Regional: "Un día va a..."

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) El partido de ida de la final de la Región Bonaerense Pampeana Sur, disputado este pasado domingo en el Estadio "Domingo Francisco Colasurdo", terminó con una victoria para Costa Brava sobre Ferro Carril Sud de Olavarría por 1-0, gracias a un gol de Ramiro Fredes en el segundo tiempo.

Sin embargo, el resultado quedó ensombrecido por una serie de incidentes y controversias que llevaron al director técnico del equipo local, Jorge Izquierdo, a arremeter contra el arbitraje.

Al finalizar el encuentro, ex DT de Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia no escatimó en palabras al criticar la actuación arbitral encabezada por Nicolás Salinas. En una entrevista con el medio Rabona, expresó su indignación: “Que Juan Pablo Pompei, árbitro internacional y que tiene peso, haga la vista gorda y que nos vengan a dirigir esta gente, la verdad a mí me da vergüenza", lanzó.

Posteriormente, el técnico manifestó que "tengo que pensar que es un cómplice; si aspira a algo tienen que cambiar las cosas. Lo digo con nombre y apellido, yo sé quién es el mandamás: el mandamás es Bassi”.

Izquierdo continuó su crítica señalando que las decisiones arbitrales habían afectado directamente el desempeño de su equipo: “Mucha gente después dice ‘no llegaste al arco, no pateaste al arco’. Pero si no nos dejan. ¿Cómo voy a llegar? Si él sabe cuáles son los pitos cortos. Cobró todo mitad de cancha para allá. Es una vergüenza, le faltó festejar el gol”.

“Yo aspiro a que me vengan a dirigir como me dirigieron contra Racing, tipos que se pueden equivocar pero no adrede. Un día va a pasar algo grave en una cancha. Es una vergüenza, a Salinas le faltó festejar el gol”, cerró.

Con este resultado, Ferro Carril Sud se encuentra en una situación complicada de cara al partido de vuelta que se disputará en General Pico. Izquierdo espera que su equipo pueda demostrar su verdadero potencial con un arbitraje más justo.