(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Kevin Flores es uno de los mejores arqueros del fútbol comodorense, tras ser uno de los protagonistas de Jorge Newbery durante el torneo Regional, dejó la institución y se sumó a Unión San Martín Azcuénaga.

Tras su llegada a la institución de Km 5, y luego de unos días de práctica junto a su nuevo equipo, Kevin expresó sus sensaciones, “la verdad que me encontré con un club ordenado, serio, que está apostando a un proceso lindo con jugadores del club. Contento de poder ser parte y ojala le podamos aportar un granito de arena para lograr los objetivos que tiene el club”.

USMA en este comienzo, con Sebastián Alvarado como técnico tiene nuevas caras en su plantel, y pensando en el inicio del Torneo local, en sus trabajos de pretemporada disputó partidos amistoso ante Huracán, Caleta Córdova y Laprida.

Lucas Reynoso es nuevo refuerzo de USMA

Sobre los amistosos disputados y el funcionamiento del equipo, el arquero se mostró con cautela, “fueron los primeros para tener un poco de roce, no nos podemos medir con Huracán club que ya está armado deportivamente como grupalmente. Nosotros apuntamos al 24, yo sé que este grupo recién se está armando y que vamos a poder lograr muchas cosas importantes para el club”.

Siendo unos de los refuerzos que llegaron y de jerarquía, Kevin llega a USMA para brindar su experiencia a los jóvenes del plantel, y quiere dejar su impronta en la institución, “la verdad que me pone contento, me gusta tener de compañeros gente joven. No digo que gente mayor no me vaya a gustar, si me gusta aportarle un poquito de mi pobre experiencia para tratar de acompañar ese lindo proceso que ellos están pasando. Intentar dejar una huella en el club como le he intentado hacer en todos los clubes que he pasado”

Informe: uno por uno, los DT de la "A" de Comodoro analizan el torneo que se viene

Por último, se refiere a la convocatoria de Sebastián Alvarado y que lo llevo a elegir la institución de km 5 para continuar su carrera deportiva, “Yo cumplí un proceso lindo con Newbery, y necesitaba un cambio de aire. Pero también necesitaba ir a un club ordenando, donde no me haga mala sangre. Nos sentamos a hablar, con “Seba” (Alvarado) nos conocemos hace años, así que no fue muy difícil convencerme”.

El arquero fue unos de los primero refuerzos que llego al club con una gran experiencia, desde Jorge Newbery, donde consiguió como titular alcanzar la final del Regional Amateur, con pasos por CAI, Petroquímica y Florentino Ameghino.