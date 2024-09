El fin de semana, Huracán le ganó como local a Petroquímica 3-2 y el encuentro dejó tela para cortar. El defensor de Petroquímica Julián Bahamonde habló en PDC y contó sus sensaciones luego de la derrota ante el “Globo”.

“La verdad fue un partido donde empezamos con errores hasta que un regalo que dimos, ellos convierten. Nos despertamos y empezamos a comodarnos de a poco. En el primer tiempo tuvimos chances de empatarlo, pero no nos cobran un penal. Lo veo de atrás y lo bajan a Pedroza pero el juez da córner”, explicó el defensor de km8.

Para Bahamonde, el resultado es ‘mentiroso’ porque considera que Petroquímica mereció más y no irse con las manos vacías del barrio Industrial. “En el complemento, cuando logramos el empate fuimos superiores. Pero fuimos perjudicados con esa jugada donde cobran penal, yo creo que me hacen falta primero. Yo siento el contacto, pero no cobra eso. Después al ver la jugada de nuevo, confirmo que no fue penal”, subrayó.

Las expulsiones sufridas condicionaron el normal desarrollo del juego en el ‘César Muñoz, y así lo entendió Bahamonde: “Yo creo que el partido mientras fue once contra once pudimos convertir más goles, estábamos jugando bien, y con la jugada desafortunada ya todo se desdibujo. La bronca hacia el árbitro por esas decisiones nos termina sacando del juego”

Sobre las dos tarjetas rojas, el defensor del ‘Verde’ fue autocrítico y acotó: “la expulsión de Lasso está bien, se excedio pero es la adrenalina y el enojo cuando te das cuenta que te están perjudicando con el penal que cobran para ellos y para nosotros nada, te cobran córner. La de Cruz no puedo opinar porque le saca amarilla y enseguida le saca la roja. No lo se”.

El conjunto de km8 hace varios torneos que viene siendo protagonista, pero por una cosa u otra falta un plus para pelear el título.“Yo creo que Petroquímica está bien, venimos trabajando bien. Se ve reflejado en los pa rtidos que intentamos jugar siempre. Considero que merecemos estar más arriba, pero tuvimos partidos donde nos relajamos y dejamos ir algunos puntos para estar más arriba”, cerró.