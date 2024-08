FUTBOL FEMENINO El árbitro que no fue a dirigir Saavedra – Laprida dio su versión de lo sucedido Rubén Pichintiniz habló con PDC y aclaró el motivo por el cuál no fue a la cancha el sábado a la mañana para dirigir. “Hubo un mal entendido, a mí ya me habían desvinculado del arbitraje de la Liga antes de la designación”