Golpe de realidad: Se aproximan los 10 años del ascenso de la CAI al Federal A, el último gran logro del fútbol comodorense

(Por Emmanuel Hueicha) Eran otros tiempos, era otra la historia, no había medallas sólo hambre de gloria. Una frase surgida de un reconocido spot publicitario podría reflejar lo que vivió la Comisión de Actividades Infantiles hace diez años atrás. Sí, una década donde Comodoro Rivadavia estaba ubicado el mapa del fútbol nacional.

Aquel 30 de junio de 2013 la CAI logró el último ascenso de su joven historia. Esa tarde en el Estadio Municipal de la ciudad petrolera, enfrentó a San Martín de Formosa en la final del viejo Torneo Argentino B y se impuso por 2 a 0 en el encuentro de vuelta, con goles de Elvio Martínez y Martín Prost. De esa forma, el “Azurro” subió al Federal A.

La figura de Fabián Zalazar, la batalla de Neuquén, la dupla letal Villegas - Prost, el crecimiento de aquellos jóvenes que hoy ya son hombres y tienen en su mente aquel certamen donde hubo sudor, sacrificio, lágrimas, los buenos momentos de la CAI que actualmente no atraviesa el mejor de los presentes. Por eso, este nuevo aniversario del último ascenso toma mayor valoración y trascendencia año tras año.

El inicio de todo

La Comisión de Actividades Infantiles tuvo contundencia en la Primera Fase del Torneo Argentino B 2012/13 de la mano de Fabián Zalazar, quien armó un equipo con un 80% de futbolistas surgido de la cantante de la institución. A esos nombres, sumó experiencia y jerarquía para alimentar la ilusión de ser protagonista.

En el inicio del campeonato, terminó líder y cosechó 28 puntos en 14 partidos, con 25 goles a favor y 15 en contra. Sin embargo, ese fin de año de 2012 la tragedia golpeó la puerta. Zalazar falleció de un paro cardiorrespiratorio y dejó un gran dolor en el fútbol doméstico.

“Fue el pilar de lo que se consiguió, cuando la CAI desciende del Argentino A él se hace cargo del plantel. Llama a jugadores que en ese momento estábamos jugando el torneo local, hizo jugar a chicos del club, a muchos de ellos los había llevado a la pensión de chicos. Le dedicó mucho esfuerzo y tiempo de su vida al club, por eso hoy lo recuerdan con un gran cariño”, comentó Darío Zalazar en diálogo con ADNSUR/Pasta de Campeón.

En este sentido, el vínculo que transmitió Fabián fue íntimo, directo al corazón, él “transmitía confianza, cualquiera que se entrenará al 100 tenía posibilidades de jugar, eso hizo que allá una competencia interna muy linda. Con mucho de los chicos tenía un trato similar como de padre a hijo”, agregó el actual volante de Petroquímica.

“Lo conocí en 2008, más allá de estar relacionado en lo deportivo, estaba muy metido con la pensión, en el día a día, en la comida, fue una gran persona. Gracias él conocimos a Viviana Bruno, Darío, una gran familia. Fue fundamental para nosotros, él armó todo junto y siempre estaré agradecido. Yo volvía de Madryn, me dio la confianza y jugué en su equipo, me ayudó a dar mis primeros pasos en lo que fue el inicio de mi carrera como profesional”, recordó Marcos Rilo.

El formador de la CAI, un hombre de la casa y que había dado todo por el club de sus amores, tenía 45 años. Partió de este mundo posicionando al “Azurro" como único puntero. Víctor Zwenger, en una especie de “transición”, continuó su legado.

Volver a resurgir con el ADN Azurro

El “Gringo” dirigió 13 partidos, ganó 7, todos como local y perdió 4, todos como visitante. La buena campaña le permitió clasificar a segunda ronda. Pero recibió una oferta de Real Potosí de Bolivia y emigró.

El “trono” estaba vacante. Carlos Ojeda fue el técnico interino frente a Huracán de Gregores y Mario Amado dirigió el último partido de la primera fase ante Deportivo Madryn, donde debutaron 9 futbolistas.

En la búsqueda de nuevo técnico el Azurro decidió volver a los orígenes y finalmente eligió para el cargo a Armando Tula, el entrenador que en 1995 disputó el primer Torneo Argentino B.

“Lo tomé por sorpresa, habían pasado muchísimos años de mi alejamiento de CAI, después de lo que yo generé con la creación de Nueva Generación. Surge la posibilidad porque en ese momento, desafortunadamente, falleció Fabián. Después siguió Zwenger pero tuvo una oferta en el extranjero y se fue La decisión no fue tan fácil porque nosotros estábamos teniendo un muy buen año en la Nueva y me llega justo propuesta”, inició Armando.

“Carlos Peralta me llamó por teléfono, hablamos en persona en la Secretaría del club y nos pusimos de acuerdo rápidamente. Lo que recuerdo de forma inmediata son de los grandísimos jugadores que compusieron ese equipo. Lo tengo de memoria porque formábamos con Leguiza, Chacón, Seguel, Rilo, Morales. En mitad de cancha lo teníamos ahí a Seba Benítes, al Flaco Ruiz, Elvio Martínez, también estaba Lucas Rodríguez, que también tuvo muchísima participación en el primer equipo. Obviamente los dos letales que teníamos ahí arriba, que eran Mauro Villegas y también Martín Prost. Me queda el recuerdo de ese equipo, seguramente”, recordó Tula.

“Fueron fundamentales Diego Reynoso, Damián Bicciconti, Fabio Pereira, un baluarte importante. Los chicos del club que integraron la lista y tuvieron su chance, fueron cosas muy lindas y cuando hago un repaso del historial de cada uno, o sea en el caso mío, obviamente guardo lo mejor de cada uno de ellos”, añadió el DT.

“Son muchos recuerdos lindos por el grupo que se formó en un torneo largo, diferente a los actuales. Nos conocíamos todos de la pensión, los refuerzos se adoptaron bien en una competencia difícil porque perdimos a una persona muy querida. Nos golpeó, en lo humano logramos coronar para conmemorar a él”, añadió Rilo, quien conoció en ese proceso a Armando.

“Lo escuché nombrar cuando llegué, lo mejor que le pasó al club en ese momento fue su llegada porque conocía la institución, la pensión y no era fácil en ese momento por lo que sucedió. Se encontró un grupo que iba a ir al frente”, mencionó.

“La calidad de cada jugador e integrante fue elemental, en lo personal viví un año difícil pero el ascenso quedó grabado en mí. Sin dudas fue el máximo logro que me tocó como futbolista y haberlo vivido en gran parte con mi papá fue algo hermoso”, destacó Darío.

La batalla de Neuquén

Quizás el partido más vibrante fue en el Alta Valle. La CAI necesitaba ganar o empatar. Sin embargo, en menos de 30 minutos perdía 2 a 0. Villegas y Prost mostraron su categoría y dieron vuelta el partido. En el segundo tiempo, Independiente empató de penal y cuando parecía que el resultado estaba sellado llegó Ezequiel Zaldúa para convertirse en héroe.

Esa tarde llovieron piedras en Neuquén marcó un antes y un después en el camino al título. “Fue un partido memorable aquel 4 a 3, ese día los mandé a todo al ataque y el profe me decía que no, había que pararlos. Entonces, nos pusimos en ventaja 3 a 2 y los metimos en su propio arco. Ese partido todos demostraron hombría y mentalidad para ganar el torneo, fue un click que hicimos todos para tomar el vuelo definitivo”, destacó el entrenador.

“Era a todo o nada, empezamos mal, revertimos, hubo expulsiones, incidentes fuera y dentro de la cancha, mostramos valentía en una cancha complicada que nos dio un envión anímico muy importante para terminar de coronarlo en la semifinal y final”, contó Rilo.

“Ese día se mostró la jerarquía de la CAI, nos encaminamos al título. Se evidenció que todos tenían el mismo deseo, ascender con este camiseta juegue quien juegue”, remarcó Darío.

El logro más importante de la última década

“Sin dudas fue el más importante porque es muy complicado, está demostrado que no es fácil ascender. los clubes intentando. Le tocó a Huracán el año pasado, yo lo viví con Jorge Newbery, creo que lo de CAI volviendo al Federal A y después estando cerca de volver a la Primera Nacional, fue lo mejor que tuvo el fútbol de nuestra ciudad”, destacó Rilo, apoyado en sus declaraciones por Zalazar. “Fue un equipo que representó a Comodoro en gran nivel, coincido en este sentido”.

“Ascender fue un gran premio al gran esfuerzo que habían hecho toda la temporada los jugadores y parte del cuerpo técnico que se había quedado como el profe Daniel Ramírez, Carlos Ojeda. Hubo mucha gente involucrada”, detalló Tula.

“Tuvimos casi 42 horas arriba en colectivo para ir, imagínate 42 para volver. Pero cuando el regreso es de la manera como nos dio el resultado, es mucho más dulce y llevadero. Un 50% lo conseguimos en Formosa y el restante lo ratificamos en Comodoro, una alegría muy grande para la ciudad, la gente del club, dirigentes y propiamente para todos los jugadores”, afirmó uno de los grandes pioneros del “Azurro”.

Objetivo: volver a la élite

“La CAI va a volver a ser lo que fue, va a pisar fuerte en lo deportivo, en infraestructura tiene todo, el club está bien, tiene que pegarla en un armado de plantel en un torneo difícil donde si perdé un partido o dos estás afuera. Me va a poner contento por lo que me dio, techo, comida, amigos, la gente, el inicio de mi carrera, siempre agradecido y deseando lo mejor a un club que quiero mucho”, cerró Rilo.

Por su parte, Darío Zalazar reveló que el proceso en el Club, “salvo el último año donde por ahí no me tocó jugar mucho y no la pase muy bien, fuera de eso, fue una experiencia muy linda. Poder compartir plantel con jugadores con trayectoria como Mauro, Elvio, entre otros. Poder viajar y conocer canchas en otras provincias fue algo muy lindo y que me enriqueció muchísimo. La tiene una infraestructura que no todos los clubes poseen, seguramente deberá ordenarse desde lo deportivo, apostando por gente que se involucre y que pueda llegar a potenciar a los chicos de inferiores como se hizo en su momento. Seguramente en algún momento volverá a hacer referencia en la Patagonia”.

“Yo sin lugar a duda creo que sí, de que va a volver a los primeros planos. Obviamente empezando desde abajo, desde este tipo de torneo, considero que tiene, no solamente CAI, sino los equipos tienen que hacer una buena inversión para por lo menos tener la intención y las pretensiones de ir subiendo de categoría para después encontrarse con los años en un Nacional B que es una plaza importantísima. Y El tiempo y el trabajo, obviamente, y siempre voy a decir lo mismo, lo que se invierta, va a hacer que el club vaya tomando la jerarquía a nivel nacional, hablo de poder participar en esos torneos importantes”, lanzó Tula.

“Puede ascender, no hay que tomarlo con un dramatismo, por ahí lo toma mucho más dramático el hincha, que obviamente sufre, pero también no hay que olvidarse que los jugadores también sufren, los dirigentes también sufren por un descenso, pero hay que trabajar y hay que seguir apostando por la idea que siempre se tuvo y en algún momento se van a alinear los planetas y vas a tener la gente para participar, me refiero a los jugadores y a todo lo demás, que son los que después te van a ir llevando para arriba. Yo la verdad cuando cuando CAI descendió del argentino A al argentino B, a uno le duele porque está al frente de todo eso y porque lo ve reflejado en los propios jugadores”, agregó.

“Esa vez se apostó por los jugadores del club, no se trajo absolutamente a nadie de ese grupo que participó en ese torneo que yo lo dirigí, inclusive que terminamos descendiendo. Estuvo la aparición, por ejemplo, de Cristian García, que hoy está en Delfín de Ecuador. No es la muerte descender de categoría, lo que pasa es que después con el tiempo, obviamente, uno acostumbrado a ver acá en los torneos nacionales, eso se extraña porque también el hecho de participar ahí arriba le da una jerarquía importantísima a la institución, pero como todos y estoy convencido de que todos los entrenadores de CAI, como su dirigente, saben que hay que apostar con divisiones inferiores, reforzarla, trabajarla, trabajarlo, hasta que en algún momento vas a tener el equipo nuevamente a ver, que estén nuevamente preparados para poder afrontar ese tipo de torneo y como te dije hace un momento, seguramente va a volver a los primeros planos nacionales”, remarcó contundentemente Armando

Para cerrar, indició que los “hoy se está recordando al ascenso de CAI. Yo considero por todos los años que uno tiene acá en el fútbol de Comodoro, con mucho trabajo, con muchísimo trabajo y trabajo serio y con buenas infraestructuras como las que hoy afortunadamente tenemos, van a surgir y ojalá que surjan otros equipos que realmente le hagan bien a nuestro fútbol”.