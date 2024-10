Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia quiere conseguir su primera victoria como visitante, frente a un San Lorenzo en el estadio Roberto Pando de Boedo en Capital Federal.

El equipo "Azulgrana" va paso a paso, de menor a mayor y con un plantel renovado. El equipo azulgrana de a poco va tomando forma y confianza. Si bien la temporada no comenzó bien, ya que en el primer juego de La Liga perdió por cinco puntos (68-63) contra Unión en Santa Fe, y en Chile, en el debut en la Liga Sudamericana, no pudo ante Nacional de Uruguay, después metió tres victorias al hilo, se clasificó al Final Four, y ahora va por Gimnasia para reponerse en el ámbito local.