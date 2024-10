En Boca Juniors los días nunca son tranquilos y menos cuando las cosas no marchan bien. Ayer, el mediocampista del Xeneize decidió plantarse a la dirigencia y pedir que no lo tengan en cuenta para el partido ante Gimnasia y Esgrima por Copa Argentina.

Esta decisión no cayó para nada bien internamente y todo se debe a una oferta que tiene sobre la mesa el juvenil del Fenerbache. Medina se había plantado ante un integrante del Consejo y le manifestó que no iba a ser parte del equipo hasta que no encaminaran su venta a Turquía.